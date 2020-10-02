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YSK'den baro seçimleri ve siyasi parti kongrelerine ilişkin karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar verdi.
 02 Ekim 2020 18:35
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YSK'den baro seçimleri ve siyasi parti kongrelerine ilişkin karar

Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Koronavirüs Ek Tedbirleri" konulu genelgeyle, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini hatırlatarak söz konusu tarihlerde siyasi parti kongreleri ve baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Kuruldan görüş istedi.

YSK, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmadığına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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