Sonbaharda yeniden çiçek açan kiraz ağacı görenleri şaşırtıyor

İlçeye bağlı Akören köyünde meyve bahçesi olan emekli öğretmen Mustafa Çetin'in bahçesindeki iki kiraz ağacı, çiçek açtı.

Ekim ayında ağacın yapraklarını dökmeye başlaması gerekirken yeniden çiçek açtığını gören bahçe sahibi Çetin ile komşuları, şaşkınlık yaşadı.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraz ağacının ekim ayında çiçek açmasına anlam veremediğini söyledi.

Normalde nisan-mayıs aylarında çiçek açıp haziran ve temmuzda hasadı gerçekleştirilen ağacın bu mevsimde çiçek açmasının olağan dışı olduğunu anlatan Çetin, "Bu durum herhalde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı oldu. Daha önce tam zamanı gelmeden, yani nisan ve mayıs ayı gelmeden hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde erken çiçek açan ağaçları görüyorduk ama sonbahar döneminde çiçek açan meyve ağacını ilk defa görüyorum. Çok şaşırdık. Ağaçlar mevsimini şaşırdı sanırım." ifadelerini kullandı.