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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, projeleri devam eden Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı'nın test çalışmalarını takip etti
 02 Ekim 2020 20:12
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, projeleri devam eden Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı'nın test çalışmalarını takip etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tank test pistinde ASFAT tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MMTT) ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından geliştirilen Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı'na ilişkin MKE Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere ve ASFAT yetkililerinden brifing alan Akar ve komutanlar, seyir kulesine geçerek MMTT ile Elektrikli M113 E-ZMA'nın imkan ve kabiliyetlerinin gösterildiği testleri takip etti.

İncelemelerin sonunda emeği geçenleri kutlayan Akar, başta savunma sanayii olma üzere tüm alanlarda yerli ve milli üretim yapmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Akar, güçlü ordu için, güçlü savunma sanayine sahip olmanın gerekliliğine dikkati çekti.

- Emsallerine oranla üstünlükleri var

ASFAT tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, uzaktan kumandalı, zincirli ve parçalayıcı aparat kullanabilen hafif sınıf bir teçhizat olma özelliği taşıyor. Özgün bir tasarımla geliştirilen teçhizat, anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edildi.

Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar sayesinde her türlü arazide başarı ile görev yapabilme kabiliyete sahip MMTT'nin, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı açısından diğer emsallerine oranla üstünlüklerinin olduğu belirtiliyor.

- Elektrikli M113 E-ZMA

Elektrikli M113 E-ZMA ise MKE Kurumu tarafından TSK envanterindeki M113 sınıfı ZPT, ZMA ve GZPT'lerin teknolojik olarak geliştirilmesi kapsamında hazırlanan bir proje sonucu geliştirildi.

Proje ile söz konusu paletli araçların hibrit tahrik sistemi ile donatılarak insanlı ve insansız olarak kullanılabilecek, yeni nesil yazılım ve sistemlerle donatılmış, uzaktan kumandalı, çok az yakıt tüketen, bakım ve idame masrafı düşük, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflendi.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye, herhangi bir sınırlamaya takılmadan yeni nesil araçlara güç grubu tasarımı ve üretimi yeteneğine sahip ülkeler arasında yer alacak.
Anadolu Ajansı
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