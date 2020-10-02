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İlkokul öğrencileri doğayı 'Orman Okulu'nda öğrenecek

Samsun'da doğa bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Canik Orman Okulu Projesi" kapsamında ilkokul öğrenciler, sıfır atık, ekolojik okur yazarlık, çevre bilgisi, küresel iklim değişikliği, oryantiring, yaşam ve sosyal beceri, doğada sanat gibi konularda eğitim görecek
 02 Ekim 2020 20:14
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Samsun'da öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak amacıyla "Canik Orman Okulu Projesi" hayata geçirildi.

Samsun Valiliği öncülüğünde Canik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında oluşturulan Canik Orman Okulu'nda ilkokul öğrencileri, sıfır atık, ekolojik okur yazarlık, çevre bilgisi, küresel iklim değişikliği, oryantiring, yaşam ve sosyal beceri, doğada sanat gibi konularda eğitim görecek.

Canik Belediyesi ile hayırsever iş insanı Sezai Erol tarafından restore edilen Gürgenyatak İlkokulunda hizmete giren okulda kapalı ve açık derslikler, ipli macera parkuru, ekim dikim alanı, kümes ve gözlemevi gibi alanlar yer alıyor.

Ayrıca öğrencilere, serbest zaman etkinliği olarak okçuluk, sportif tırmanış, çocuklarda felsefe, tarım eğitimi, doğadaki dostları hayvanlar ve koleksiyonculuk eğitimi verilecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, okulun anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, projenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Teknoloji içinde boğulmuş gençliğin nefes almaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Sandıkçı, "Dört duvar arasında akademik eğitime odaklanmış bir yapıda gidiyor gençlik. Böyle bir ortamda bu alanın şurada gezerken dahi farkında olmadan kazandıracağı çok şey olacaktır. Bu projeyi Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da Türkiye'nin 81 iline bu projeyi örnek göstermesi, çok doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Bundan sonra eminim ki birçok yerde bunun daha gelişmişleri hayata geçirilecektir." dedi.

Açık hava ve açık arazide gerçekleştirecek fen laboratuvarı projelerinin de olduğuna dikkati çeken Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Akademik eğitimde coğrafya ve biyoloji anlamında çocukların 4 yılda aldığını, biz uygulayacağımız açık hava fen laboratuvarında 5 aylık eğitimde vereceğiz. Bu, bize zamandan çok tasarruf sağlayacak. Bu projenin bir ayağında da Milli Eğitim var. Bugün biz devir teslimini hayırseverimizden aldık. Tabii bunu profesyonellere vermek gerek. Yarın veya önümüzdeki günlerde de Milli Eğitime bu alanı teslim edeceğiz. Bu alanın korunması ve muhafazasına destek vererek onlarla birlikte bu alanın sürekliliğini sağlayacağız."

Programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, hayırsever iş insanı Sezai Erol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı
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