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Hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki K.T.'nin hamile olduğu anlaşıldı. K.T., erken doğum yaparken, ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, jandarma karakolunda ifade verdi.
|02 Ekim 2020 20:19
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki K.T.'nin hamile olduğu anlaşıldı. K.T., erken doğum yaparken, ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, jandarma karakolunda ifade verdi.
Ödemiş'in Derebebekler Mahallesi'nde yaşayan K.T. adlı kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle dün akşam İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen K.T., erken doğum yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine harekete geçti. K.T.'nin ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınarak, karakola götürüldü. İfadesi sonrası şüpheli, serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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