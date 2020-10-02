Fedakar öğretmenler okulları için kolları sıvadı
|02 Ekim 2020 20:25
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğretmeler gönüllü olarak okulun sınıf ve bahçe duvarlarını boyayarak eğitim yuvasına katkı sağladılar.
Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde bulunan 9 derslikli ilk ve ortaokulunda korona virüs önlemleri kapsamında 1. sınıf öğrencileri eğitim öğretime devam ediyor. Diğer sınıflarda bulunan öğrencilerini hasretle bekleyen öğretmenler ise eğitim faaliyetlerinin dışında kalan zamanlarında okullarında iyileştirme yapıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarını boyasından tüm temizliğine kadar eğitim öğretime hazırlayan öğretmenler okulların açılmasını bekliyor.
Okullarına renk kattılar
Bereketli Ortaokuklu Fen Bilimleri Öğretmeni Sevgi Çavuşoğlu, İngilizce ve Beden Eğitimi öğretmeni arkadaşı ile ellerinden geldiği kadar okullarına renk katmaya çalıştıklarını söyledi. Okullarında bazı eksik ve ihtiyaçları tespit ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu ihtiyaçların giderilmesi için meslektaşlarım ve müdürümüzün destekleri ile bu ihtiyaçlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Fen Bilimiler, Spor odası ve ana sınıfında iyileştirmeler yaptık. İmkanımız dahilinde bu çalışmaları tamamladık. Bugünde arkadaşlarımız okulun bahçe duvarını boyayarak renk katıyorlar" dedi.
Öğrencilerine kavuşmayı bekliyorlar
Sınıf Öğretmeni Sevil Yılmaz ise korona virüs nedeni ile eğitime uzaktan devam ettiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimize bu süreçte çeşitli canlı yayın platformları ile ulaşmaya çalıştık. Öğrencilerimizi yüz yüze görmeyi, onların sesi ile ders işlemeyi özledik. Bundan dolayı o günü iple çekiyoruz" diye konuştu.
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