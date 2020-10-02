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Cip, içme suyu hattında oluşan çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cip, patlayan içme suyu hattında oluşan çukura düştü.
 02 Ekim 2020 20:29
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Ortakent-Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi'nde, DSİ içme suyu ana isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Yolda çukur açıldı, taşan sular çevredeki evlerin bahçelerine doldu.

Osman Cem Özaydın'ın kullandığı 48 VS 364 plakalı cipin ön kısmı çukura düştü. Bu sırada cipin arka kısmı da havada kaldı.

Sürücü Özaydın, gazetecilere, seyir halindeyken bir anda yolun çöktüğünü, ne olduğunu anlayamadan çukura düştüklerini ifade etti.

Belediye ekipleri bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı
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