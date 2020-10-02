1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Şişli'deki metro şantiyesinde tamirini yaptığı iş makinesinin altında kalan işçi, hayatını kaybetti.
 02 Ekim 2020 20:33
+Aa- Yazdır
Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe'deki metro şantiyesinde bozulan iş makinesinin altına girerek tamir eden işçi Mustafa Vurucu, iş makinesinin altında kaldı.

İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Vurucu, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Vurucu, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
02 Ekim 2020 20:42		 Tamir ettirdiği aracını kontrol ederken altında can verdi
02 Ekim 2020 20:39
Kız kaçırma kavgasında bıçaklar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
02 Ekim 2020 20:35		 Hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
02 Ekim 2020 20:19
Rektör Aldemir'den çok çirkin iddialara sert yanıt!
02 Ekim 2020 19:15		 Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
02 Ekim 2020 18:15
Kooperatif muhasebe müdürü, vurgun yaparak kayıplara karıştı iddiası
02 Ekim 2020 18:01		 Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş
02 Ekim 2020 17:43
Dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
02 Ekim 2020 17:27		 Evlilik hazırlığındaki çiftin paralarını çalan zanlılar yakalandı
02 Ekim 2020 17:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:25 - Komşusunun inşaat halindeki evini yakmak isterken kendini yaktı21:21 - Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi21:17 - İş güvenliği uzmanı, kazada öldü21:14 - Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi21:07 - 'Aralık ayında Türkiye ile vize serbestisi görüşülecek'20:59 - Haftanın son iş gününde tramvayda yoğunluk
20:55 - Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi20:46 - Taksim'de çarşaflı erkek paniği! Kıskıvrak yakalandılar20:42 - Oğlunu tabancayla ağır yaraladı20:39 - Tamir ettirdiği aracını kontrol ederken altında can verdi20:35 - Kız kaçırma kavgasında bıçaklar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı20:33 - Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü
20:29 - Cip, içme suyu hattında oluşan çukura düştü20:26 - Doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği20:25 - Fedakar öğretmenler okulları için kolları sıvadı20:19 - Hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı20:16 - Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
20:14 - İlkokul öğrencileri doğayı 'Orman Okulu'nda öğrenecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vikingler 1
ardiye 2
her pozitif çıkan kişi hasta değil vakadır 4
avrupa yatırım bankası 1
başabaş anlaşması 1
pardon 1
Ermenistan başbakanın TV de rezil rüsva olması 3
çermik 1
igor kokoskov 1
02.10.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam