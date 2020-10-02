Tamir ettirdiği aracını kontrol ederken altında can verdi
|02 Ekim 2020 20:39
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Edinilen bilgiye göre, Yakup Kaya (34) aracını tamir ettirmek için Kütahya Sanayi Sitesi 47. Sokak'taki bir oto tamirhanesine geldi. Kaya, aracını tamir ettirdikten sonra kontrol etmek amacıyla aracın altına girdi. Kaya aracın dingil kısmına bakmak için kontrol kanalına girdiğinde, iş yerinde çırak olarak çalışan S.K. (17) direksiyonu çevirmek için araca binip viteste bulunan aracın kontağını çevirdi. Aracın hareket etmesi sonucu Yakup Kaya tünel ile araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. 112'ye yapılan ihbar üzerine iş yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yakup Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, S.K. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğüne götürüldü.
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