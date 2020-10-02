Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
Samsun'da bir baba oğlunu kahvehanede tabancayla vurarak ağır yaraladı.
|02 Ekim 2020 20:42
|+Aa- Yazdır
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Müftü Sokak'taki bir binanın 4. katındaki kahvehanede saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bulut (70) kahvehanede oğlu Nazım Bulut'a (44) tabancayla ateş açtı. Kafasından, karnından ve kolundan vurularak yaralanan Nazım Bulut 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan baba Kemal Bulut polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tamir ettirdiği aracını kontrol ederken altında can verdi
02 Ekim 2020 20:39
|Kız kaçırma kavgasında bıçaklar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
02 Ekim 2020 20:35
|Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü
02 Ekim 2020 20:33
|Hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
02 Ekim 2020 20:19
|Rektör Aldemir'den çok çirkin iddialara sert yanıt!
02 Ekim 2020 19:15
|Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
02 Ekim 2020 18:15
|Kooperatif muhasebe müdürü, vurgun yaparak kayıplara karıştı iddiası
02 Ekim 2020 18:01
|Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş
02 Ekim 2020 17:43
|Dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
02 Ekim 2020 17:27
|Evlilik hazırlığındaki çiftin paralarını çalan zanlılar yakalandı
02 Ekim 2020 17:24