Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen iki kişiye 6 bin 300 lira ceza uygulandı.
|02 Ekim 2020 20:55
|+Aa- Yazdır
Karantinada olması gereken Veysel U, Kapullu Mahallesi Deretarla mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.
Karabük Defterdarlığına gelen yabancı uyruklu Yasir Al J. ise görevliler tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen Veysel U. ve Yasir Al J, Katip Çelebi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Yurtta karantinaya alınan Veysel U. ve Yasir Al J'ye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Komşusunun inşaat halindeki evini yakmak isterken kendini yaktı
02 Ekim 2020 21:25
|Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi
02 Ekim 2020 21:21
|İş güvenliği uzmanı, kazada öldü
02 Ekim 2020 21:17
|Haftanın son iş gününde tramvayda yoğunluk
02 Ekim 2020 20:59
|Cip, içme suyu hattında oluşan çukura düştü
02 Ekim 2020 20:29
|Karantinadan kaçan tıp fakültesi öğrencisi HES'ten yakalandı
02 Ekim 2020 19:07
|Sonbaharda yeniden çiçek açan kiraz ağacı görenleri şaşırtıyor
02 Ekim 2020 19:00
|Rize'de şiddetli yağış nedeniyle iki ev zarar gördü, 20 köy yolu ulaşıma kapandı
02 Ekim 2020 18:12
|112 çalışanlarının 'yaşam savaşı' kameralara yansıdı
02 Ekim 2020 18:05
|Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
02 Ekim 2020 17:52