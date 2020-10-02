Haftanın son iş gününde tramvayda yoğunluk
Kabataş - Bağcılar tramvay hattında haftanın son iş gününde, akşam saatlerindeki kalabalık dikkat çekti.
|02 Ekim 2020 20:59
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