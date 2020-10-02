İş güvenliği uzmanı, kazada öldü
|02 Ekim 2020 21:17
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Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kızılcapınar köyü köprü girişinde meydana geldi. Olgun Şen yönetimindeki 67 AAY 442 plakalı kamyon ile Uğur Safa Dizdar'ın kullandığı 67 TK 572 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Dizdar, koltuğunda sıkıştı. İhbarla gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, Dizdar'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada yapılan kontrolde Dizdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Şen, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşı döktü. Uğur Safa Şen, sağlık görevlilerin sakinleştirmesinin ardından jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İş güvenliği uzmanı Uğur Sefa Dizdar'ın cansız bedeni de otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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