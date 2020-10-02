Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi
|02 Ekim 2020 21:21
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Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar edip, çocuklarını da kullanarak dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde dilenen 6 şahıs yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanarak, 153'er TL idari para cezası uygulandı. Dilenciler, il dışına gönderildi.
Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ellerinde sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayeleriyle vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişileri Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelidir" denildi.
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