Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi
|02 Ekim 2020 21:29
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Ardahan'da kargo aracında limon kolisi içerisine gizlenmiş vaziyette 680 sikke, tarihi kandil ve bazı tarihi eserler ele geçirildi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Mersin'den Ardahan'a yüklü miktarda tarihi eserin kargo aracıyla gönderileceği bilgisine ulaşıldı.
Göle-Erzurum karayolu Kömür Baba türbe mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, kargo firmasına ait aracı durdurdu. C.D. tarafından gönderilen limon kolisinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kutuda limonların arasına gizlenmiş Bizans ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 680 sikke, 14 tarihi obje ve bir tarihi kandil olmak üzere toplamda 695 tarihi eser ele geçirdi. Jandarma ekipleri kargoyu gönderen C.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ele geçirilen tarihi eserler Kars Müze Müdürlüğü tarafından incelenerek koruma altına alındı.
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