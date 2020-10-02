Sporcunun öldüğü kazada tutuklanan oda başkanı serbest bırakıldı
|02 Ekim 2020 21:57
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Urla ilçesi Çeşme eski yolu üzerinde 14 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Melih Vardar (27) ve Semih Vardar isimli iki kardeşin üzerinde olduğu elektrikli bisiklete Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil çarpmıştı. Kazada yaralanan iki kardeş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan Aydınhan, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bilirkişi raporunda ise kazanın tek sorumlusunun Ahmet Birol Aydınhan olduğu belirtilmişti. Bilirkişi raporunun ardından tekrardan yakalanarak gözaltına alınan Aydınhan, sevk edildiği Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı. Aydınhan'ın avukatının müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığı yönünde verdiği tutukluluğuna itiraz dilekçesi üzerine mahkeme heyeti, tutukluluk halinin kaldırılıp davanın tutuksuz olarak görülmesine karar verdi. 5 Eylül'den beri cezaevinde bulunan Ahmet Birol Aydınhan, karar sonrası tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
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