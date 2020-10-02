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Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı

AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının YerköyAkdağmadeni hattı arasında ray oturtmak için lokomotif ile ilk kez deneme sürüşü yapıldı.
 02 Ekim 2020 22:39
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Yozgat'ın Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni hattında akşam saat 22.00'de başlayan ve sabah 06.00'ya kadar süren ray oturtma deneme sürüşü sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük heyecan uyandırdı.
İhlas Haber Ajansı
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