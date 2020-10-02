Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı
AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının YerköyAkdağmadeni hattı arasında ray oturtmak için lokomotif ile ilk kez deneme sürüşü yapıldı.
|02 Ekim 2020 22:39
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|11 yıl sonra Nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası yavruları görüldü
02 Ekim 2020 22:30
|Aile hekimi Mehmet Eyüp Hazar, Kovid-19'la mücadelesini anlattı
02 Ekim 2020 22:20
|İstanbul'da balık bolluğu esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürüyor
02 Ekim 2020 22:15
|Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor
02 Ekim 2020 21:41
|Komşusunun inşaat halindeki evini yakmak isterken kendini yaktı
02 Ekim 2020 21:25
|Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi
02 Ekim 2020 21:21
|İş güvenliği uzmanı, kazada öldü
02 Ekim 2020 21:17
|Haftanın son iş gününde tramvayda yoğunluk
02 Ekim 2020 20:59
|Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi
02 Ekim 2020 20:55
|Cip, içme suyu hattında oluşan çukura düştü
02 Ekim 2020 20:29