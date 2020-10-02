Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.
|02 Ekim 2020 23:46
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