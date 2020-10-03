Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür
|03 Ekim 2020 03:55
|+Aa- Yazdır
Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."
DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde COVİD-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
03 Ekim 2020 01:03
|Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
03 Ekim 2020 00:59
|3 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
03 Ekim 2020 00:02
|Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda görüştü
02 Ekim 2020 23:46
|Bakan Akar yerli mayın temizleme teçhizatı ile zırhlı aracı inceledi
02 Ekim 2020 21:37
|'Aralık ayında Türkiye ile vize serbestisi görüşülecek'
02 Ekim 2020 21:07
|Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de
02 Ekim 2020 20:12
|Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla
02 Ekim 2020 19:51
|CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi
02 Ekim 2020 17:55
|İçişleri Bakanlığından 'Amedspor' açıklaması
02 Ekim 2020 17:17