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Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.
 03 Ekim 2020 03:55
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Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür

Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."

DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde COVİD-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır.
Anadolu Ajansı
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