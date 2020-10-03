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Aydos Ormanı sabaha karşı alevlere teslim oldu

Anadolu yakasının en büyük ormanlık alanlarından birisi olan Aydos Ormanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi müdahale etti
 03 Ekim 2020 06:41
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Aydos Ormanı sabaha karşı alevlere teslim oldu

Anadolu yakasının en büyük ormanlık alanlarından birisi olan Aydos Ormanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi müdahale etti.

Yaklaşık beş dönüm ormanlık alan alev alev yandı

İstanbul'un ciğerlerinden olan Aydos Ormanının Kartal ilçesi sınırlarında yer alan kısmı sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken polis ekipleri orman giriş ve çıkışını sivil araçlara kapattı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de hızla sevk edildiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İstanbul'un bir çok noktasından da görülen alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise olası bir sabotaj ihtimalini değerlendiriyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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