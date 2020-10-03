Düğün konvoyundaki kazada camdan fırlayan sürücü öldü
|03 Ekim 2020 06:46
|+Aa- Yazdır
Ankara'da, düğün konvoyunda ilerleyen otomobil önce başka bir otomobile daha sonra da TIR'a çarparak alev aldı. Kazada, yanan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunda ilerleyen Rahim Şıvka yönetimindeki 16 VD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette ilerleyen Beytullah Ö. yönetimindeki 06 FV 5577 plakalı otomobile, daha sonra da Mehmet Ş.'nin kullandığı 38 JH 220 plakalı TIR'a ve bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön camından fırlayan Rahim Şıvka, olay yerinde hayatını kaybederken, yaklaşık 50 metre sürüklenen 16 VD 111 plakalı otomobil alev aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobil küle döndü. Otomobil ve TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Camdan düştü cinayetleri... Hepsi şüpheli
03 Ekim 2020 07:37
|Rektöre çirkin iftirayı atan gazeteciler gözaltına alındı
03 Ekim 2020 06:55
|Aydos Ormanı sabaha karşı alevlere teslim oldu
03 Ekim 2020 06:41
|Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
02 Ekim 2020 20:42
|Tamir ettirdiği aracını kontrol ederken altında can verdi
02 Ekim 2020 20:39
|Kız kaçırma kavgasında bıçaklar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
02 Ekim 2020 20:35
|Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü
02 Ekim 2020 20:33
|Hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
02 Ekim 2020 20:19
|Rektör Aldemir'den çok çirkin iddialara sert yanıt!
02 Ekim 2020 19:15
|Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
02 Ekim 2020 18:15