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Erdoğan talimat verdi: Erken yaşta evlilik mağdurları gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Salı günü yapılan MYK toplantısında, kamuoyunda çokça tartışılan ve şu ana kadar somut bir adım atılamayan 'erken yaşta evlilik' mağdurları konusunun da gündeme geldiği öğrenildi
 03 Ekim 2020 06:50
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Erdoğan talimat verdi: Erken yaşta evlilik mağdurları gündemde

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, konuyla ilgili üç bine yakın mağdur ailenin olduğunu ve bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Usta ayrıca, erken yaşta evlilikler sebebiyle mağdur olan binlerce ailenin beklediği infaz ertelemesi düzenlemesinin hazır olduğunu da söyledi. Usta'nın değerlendirmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuyla ilişkin çalışmaların bir an önce tamamlanarak Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdiği belirtildi.

"ÇOK UYARDIM AMA..."

MYK üyelerinin "Giresun'da da kalabalığa girdiniz. Kendinize dikkat edin. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Gaziantep'te de aynısı oldu" sözlerine üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben otobüsteydim, olay kendiliğinden gelişti. Bir anda kalabalık oldu. Koronavirüs sebebiyle çok ikaz ettim. Mesafe ve maske uyarısı yaptım. 'Koronavirüs belasının olduğu böyle bir günde 'hayır' işleyelim derken bundan 'şer' getirmeyelim. Rica ediyorum arayı açalım, mümkün olduğunca mesafe kuralına uyalım' dedim. Fakat benim elimde olmadan gelişen bir görüntü oluştu. Vatandaş bir anda hücum etti. Ben çok uyardım, yine de o görüntüler verildi. Elimizde olmadan gelişti" diye konuştuğu öğrenildi.

Ebru Karatosun
Türkiye
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