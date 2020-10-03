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Teröriste VIP tedavi

CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı'nın hastanesinde "Suriyeli Muhammed" sahte ismiyle PKK'lı teröristin tedavi ettirildiği, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'in aracı olduğu belirlendi
 03 Ekim 2020 06:55
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Teröriste VIP tedavi

İstanbul'da CHP Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek'in sahibi olduğu hastanede PKK'lı teröristi sahte isimle ameliyat edildiği ortaya çıktı. Türkiye, Tabipler Birliğinin terör örgütlerine koltuk değneği olduğunu konuşurken bazı TTB üyelerinin militanlara kucak açtığı tespit edildi. İddiaya göre bunlardan biri Esenyurt'ta yaşandı.

HDP'Lİ VEKİL GÖTÜRDÜ

PKK'lı terörist Evindar Oruç, Suriye'de yaralandı. Habur Sınır Kapısı'na getirildi. Sınırda devreye üç ay önce milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven girdi. Terörist, tedavi imkanı olmadığı için sahte kimlikle Suruç'a götürüldü. Burada bir süre kaldıktan sonra Leyla Güven "Seni tedavi için İstanbul'a götüreceğiz" dedi. Güven VIP tedavi için kendi aracını tahsis etti. İstanbul Ataşehir'de terörist, HDP'li Güven'in şoförüyle tedaviye aracı olacak kişiye teslim edildi. Evindar Oruç, daha sonra Esenyurt'ta bir hastaneye götürüldü. "Suriyeli Muhammed" olarak ameliyat edildi ve sağlığına kavuşturuldu. PKK'lı terörist 2018 yılı başında Suriye'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlayınca örgütten kaçarak teslim ve itirafçı oldu. Savcılık sorgusunda nasıl tedavi edildiğini bir bir anlattı.

ESKİ KAYITLAR İNCELENDİ

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, teröristin "Esenyurt'ta tedavi edildim" itirafı üzerine geriye dönük inceleme başlattı. Cerrahi operasyon geçiren "Suriyeli Muhammed" isimli kişiler, tek tek tarandı. Teröristin söylediği tarihlerde sadece CHP'li Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek'in sahibi olduğu Özel Etik Life Tıp Merkezinde "Suriyeli Muhammed" isimli bir kişinin ameliyata alındığı belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İddiaya göre hastane çalışanlarının ifadesi alındı.

ŞİMŞEK: REDDEDİYORUM

Görüşlerine başvurduğumuz tıp merkezinin sahibi Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek ise suçlamayı reddetti. Dr. Şimşek "İddialar komedi. Devletin istihbaratı, polisi var, gerekeni yaparlar. Ayrıca herkes kimliğini getirir. Kimseye GBT sorgusu yapamayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Reddediyorum. Önce kendim itiraz ederim" diye konuştu.

HER MÜDAHALE YAPILIYOR

Hastaların kimlik numarasıyla kaydedildiğini söyleyen Dr. Şimşek'e "Ama bu kişi Suriyeli diye tedavi edilmiş" hatırlatmasında bulunduğumuzda "Esenyurt İstanbul'un en çok Suriyeli bulunan ilçesi. Onlar da geçici kimlikle tedavi edilebiliyorlar" ifadesini kullandı. Şimşek'in 100 civarında çalışanının bulunduğunu söylediği tıp merkezinin, internet sitesinde 2014 yılında açıldığı bilgisi yer alıyor. Ayrıca merkezde her türlü cerrahi müdahale yapılabildiği ifade ediliyor.

PKK'NIN 'GÜVEN'İ

Teröristi tedavi ettiren HDP'li Leyla Güven'in hakkındaki kesinleşmiş hapis kararı sebebiyle milletvekilliği düşürüldü. Güven, Anayasa Mahkemesine gitti. Yüksek mahkeme "İhlal yok" kararı verdi.

BU FİLMİ GÖRMÜŞTÜK

Söz konusu tıp merkezinde Evindar Oruç ve başka PKK'lılar Suriyeli diye tedavi edilmiş midir? Dr. Şimşek'in PKK'lılara hamilik yapan HDP'li Leyla Güven ile nasıl bir ilişkisi vardır? Suriyelilerin kimlik numarasının bulunmaması güvenlik açığına yol açmakta mıdır? Bu soruların cevabını bilmiyoruz. Fakat bilinen bir şey var o da şu: Diyarbakır'da polisle ve Mehmetçik'le girdiği çatışmada yaralanan teröristleri tedavi eden hastaneler çıkmıştı. Ve bu kuruluşların doktorları tutuklanmıştı. Bazı illerin Tabipler Birliği başkanları teröre yardım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış, sorgulanmıştı. CHP'lilerin Meclis'te beyaz önlük giydirip mağdur tıp fakültesi öğrencisi diye tanıttığı terörist Suriye'de Mehmetçiğe pusu kurarken etkisiz hale getirilmiş.

Fatih Selek İSTANBUL
Türkiye
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