Teröriste VIP tedavi
|03 Ekim 2020 06:55
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da CHP Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek'in sahibi olduğu hastanede PKK'lı teröristi sahte isimle ameliyat edildiği ortaya çıktı. Türkiye, Tabipler Birliğinin terör örgütlerine koltuk değneği olduğunu konuşurken bazı TTB üyelerinin militanlara kucak açtığı tespit edildi. İddiaya göre bunlardan biri Esenyurt'ta yaşandı.
HDP'Lİ VEKİL GÖTÜRDÜ
PKK'lı terörist Evindar Oruç, Suriye'de yaralandı. Habur Sınır Kapısı'na getirildi. Sınırda devreye üç ay önce milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven girdi. Terörist, tedavi imkanı olmadığı için sahte kimlikle Suruç'a götürüldü. Burada bir süre kaldıktan sonra Leyla Güven "Seni tedavi için İstanbul'a götüreceğiz" dedi. Güven VIP tedavi için kendi aracını tahsis etti. İstanbul Ataşehir'de terörist, HDP'li Güven'in şoförüyle tedaviye aracı olacak kişiye teslim edildi. Evindar Oruç, daha sonra Esenyurt'ta bir hastaneye götürüldü. "Suriyeli Muhammed" olarak ameliyat edildi ve sağlığına kavuşturuldu. PKK'lı terörist 2018 yılı başında Suriye'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlayınca örgütten kaçarak teslim ve itirafçı oldu. Savcılık sorgusunda nasıl tedavi edildiğini bir bir anlattı.
ESKİ KAYITLAR İNCELENDİ
Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, teröristin "Esenyurt'ta tedavi edildim" itirafı üzerine geriye dönük inceleme başlattı. Cerrahi operasyon geçiren "Suriyeli Muhammed" isimli kişiler, tek tek tarandı. Teröristin söylediği tarihlerde sadece CHP'li Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek'in sahibi olduğu Özel Etik Life Tıp Merkezinde "Suriyeli Muhammed" isimli bir kişinin ameliyata alındığı belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İddiaya göre hastane çalışanlarının ifadesi alındı.
ŞİMŞEK: REDDEDİYORUM
Görüşlerine başvurduğumuz tıp merkezinin sahibi Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek ise suçlamayı reddetti. Dr. Şimşek "İddialar komedi. Devletin istihbaratı, polisi var, gerekeni yaparlar. Ayrıca herkes kimliğini getirir. Kimseye GBT sorgusu yapamayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Reddediyorum. Önce kendim itiraz ederim" diye konuştu.
HER MÜDAHALE YAPILIYOR
Hastaların kimlik numarasıyla kaydedildiğini söyleyen Dr. Şimşek'e "Ama bu kişi Suriyeli diye tedavi edilmiş" hatırlatmasında bulunduğumuzda "Esenyurt İstanbul'un en çok Suriyeli bulunan ilçesi. Onlar da geçici kimlikle tedavi edilebiliyorlar" ifadesini kullandı. Şimşek'in 100 civarında çalışanının bulunduğunu söylediği tıp merkezinin, internet sitesinde 2014 yılında açıldığı bilgisi yer alıyor. Ayrıca merkezde her türlü cerrahi müdahale yapılabildiği ifade ediliyor.
PKK'NIN 'GÜVEN'İ
Teröristi tedavi ettiren HDP'li Leyla Güven'in hakkındaki kesinleşmiş hapis kararı sebebiyle milletvekilliği düşürüldü. Güven, Anayasa Mahkemesine gitti. Yüksek mahkeme "İhlal yok" kararı verdi.
BU FİLMİ GÖRMÜŞTÜK
Söz konusu tıp merkezinde Evindar Oruç ve başka PKK'lılar Suriyeli diye tedavi edilmiş midir? Dr. Şimşek'in PKK'lılara hamilik yapan HDP'li Leyla Güven ile nasıl bir ilişkisi vardır? Suriyelilerin kimlik numarasının bulunmaması güvenlik açığına yol açmakta mıdır? Bu soruların cevabını bilmiyoruz. Fakat bilinen bir şey var o da şu: Diyarbakır'da polisle ve Mehmetçik'le girdiği çatışmada yaralanan teröristleri tedavi eden hastaneler çıkmıştı. Ve bu kuruluşların doktorları tutuklanmıştı. Bazı illerin Tabipler Birliği başkanları teröre yardım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış, sorgulanmıştı. CHP'lilerin Meclis'te beyaz önlük giydirip mağdur tıp fakültesi öğrencisi diye tanıttığı terörist Suriye'de Mehmetçiğe pusu kurarken etkisiz hale getirilmiş.
Fatih Selek İSTANBUL
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
03 Ekim 2020 01:24
|Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Ekim 2020 22:07
|Firari 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 17:49
|FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu
02 Ekim 2020 17:46
|Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
02 Ekim 2020 17:40
|Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 16:33
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Ekim 2020 16:03
|FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik operasyon: 21 gözaltı
02 Ekim 2020 15:09
|İçişleri: Selefi derneklerine yönelik tahkikat devam ediyor
02 Ekim 2020 14:18
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 7 yıl 9 ay hapis
02 Ekim 2020 13:54