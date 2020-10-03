Rektöre çirkin iftirayı atan gazeteciler gözaltına alındı
|03 Ekim 2020 06:55
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Aydın Denge Gazetesinde yer alan habere göre; ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kumpas kurma iddiasıyla düzenlenen operasyonda Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Suat Deniz ve eşi Ayla Deniz gözaltına alındı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kumpas kurulduğu ve şantaj yapıldığ iddiasıyla gece saatlerinde düzenlenen operasyonda Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Suat Deniz ve eşi Ayla Deniz gözaltına alındı.
Deniz çifti Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, evlerinde yapılan aramalarda telefon, bilgisayar gibi dijital materyallere el konduğu iddia edildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 20 personelle evlerinde arama yaptığı belirtilen gazeteci Deniz çiftinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hizmet binasında gözetim altında tutuldukları öğrenildi
Ayla Ekin Deniz, Suat Deniz'ın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e iftira ve şantaj yaptıklarının da belgelendiği, eski rektör hakkında da inceleme başlatıldığı; söz konusu şahıslarla ilişkisi olduğu öne sürüldü.Rektör Aldemir'den çok çirkin iddialara sert yanıt!
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