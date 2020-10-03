Özel ders yüzde 568 büyümeyle rekor kırdı

Armut, Türkiye Özel Ders Dosyası'nı eylül ayı talep verileriyle güncelledi. Özel derslerde bütün zamanların talep rekorunu kırdığı ağustos ayına kıyasla eylül ayı, %17'lik talep artışıyla bu rekoru sürdürdü.



Uzaktan eğitimin başlamasıyla en çok talep artışı gösteren kategori İlkokul Özel Ders oldu.

21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerinin, okuma yazma derslerine yardımcı özel ders içerikleri en yoğun talep alan içerik oldu.

İlkokul Özel Ders talepleri, okuma yazma içerikli yardımcı derslerle birlikte %568 büyümeyle rekor kırdı.

Okula Yardımcı Özel Ders kategorileri arasında İlkokul Özel Ders'ten sonra en çok ilgi artışının görüldüğü Matematik Özel Ders, ağustos ayına göre %111 büyüyerek 10 binden fazla talep aldı. Bunu %108 büyüme ile Türkçe Özel Ders izledi.

MAHMUT ÖZAY