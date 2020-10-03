YSK'dan, baro seçimlerine dair açıklama
YSK, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alabileceğini belirtti.
|03 Ekim 2020 07:05
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