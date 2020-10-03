Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
|03 Ekim 2020 07:08
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Ahlak Polisi tarafından yapılan operasyonla bilgisayarlarında çocuk pornosu ele geçirilen Bolu Belyediyesi İmar Müdürü Mehmet Özen, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Bolu Belediyesi'nde 6 yıldır İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Özen, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ahlak masası ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özen'e ait bilgisayara çok sayıda cinsel içerikli çocuk pornosu gibi suç teşkil eden videolar indirildiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Bolu Belediyesi'nde çocuk pornosundan gözaltına alınan İmar Müdürü, tutuklanarak ceza evine konuldu. Alaaddin Yılmaz döneminde göreve getirilen ve 6 yıldan bu yana İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, bilgisayarına çok sayıda cinsel içerikli suç teşkil eden çocuk pornoları videolar indirdiği gerekçesiyle, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ahlak masası ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri Özen'in bilgisayarlarına el koyarken, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde göreve getirilen ve mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde de aynı göreve devam ettirilen Mehmet Özen bugün adliyede hakim karşısına çıkarıldı.
Mehmet Özen bilgisayarlarında çocuk pornosu bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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