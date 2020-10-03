1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi

Üniversitelilerin barındıkları özel yurtlardaki eşyaları başlarına dert oldu. Yurt sahiplerinin 'Ya eşyanızı alın ya ödeme yapın' çağrısına uymayan çok sayıda öğrenci icralık oldu. Eşyalar alınmadığı için yurdu da kapatamadıklarını belirten özel yurt yetkilileri, yurtlar ve öğrenciler arasında yaşanan problemlerin çözülmesini bekliyor
 03 Ekim 2020 07:46
+Aa- Yazdır
Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi

Tüm dünyada olumsuz etkileri sürmeye devam eden koronavirüs, özel yurtlarda kalan öğrenciler ile işletmecileri de karşı karşıya getirdi. Üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmiş durumda. Normale ne zaman dönüleceği ise belli değil. Durum böyle olunca öğrencilerin tamamına yakını ailelerinin yanına döndü. Salgının geçen martta Türkiye'de de etkisini göstermeye başlaması ile birlikte öğrenciler, kaldıkları özel yurtları birer birer terk etti. Öğrenciler yurttan ayrılsa da eşyaları odalarında kalmaya devam etti. Yurt işletmecileri ile öğrenciler arasındaki kriz de eylül ayı başından itibaren gün yüzüne çıkmaya başladı. İşletmeciler, odalarını boşaltmayan öğrencileri, eşyalarını almaları konusunda uyarsa da çoğu öğrenci veya velisinden olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasındaki gerginlik çözülemeyince konu yargıya taşındı.

EŞYAYA DOKUNAMIYORUZ

İstanbul Kadıköy'de 90-100 kız öğrencinin kaldığı bir yurdun avukatı Birkan Öztürk "Öğrenciler veya velileri ile aylardır doğrudan ben görüşüyorum. Talebimiz, eşyalarını almaları. Çünkü, doğrudan işletmecinin odaya girip eşyaları bir depoya kaldırması yasal değil. Görüştüğüm velilere, yurdun aylık sabit giderleri olduğunu belirtiyorum. Aldığım yanıt 'Korona sürecindeyiz. Bizim de haklarımız var. Ödemiyoruz' oluyor. Öğrenci eşyasını da almadığı için müvekkil yurt ile ilgili önünü göremiyor. Eşyaları odalarında bulunduğu sürece, oda öğrencinin emrine amade tutuluyor. Ne başkasına kiraya verilebiliyor ne de kapatılabiliyor. Nihayetinde müvekkil de kiracı. Mülk sahibi her ay kirasını istiyor" diye konuştu.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Eşyalarını almayan öğrencilerin bir bölümüne yönelik icra takibi başlatmak durumunda kaldıklarını kaydeden Av. Öztürk "Hiçbirinden de avukatlık parası talep etmedik. Onlar da güç durumda kalmasın diye. Ancak zaman zaman kötü niyetli kişiler de çıkabiliyor. Örneğin, bir öğrencimizin babası kızı için 2 kişinin kalabildiği bir odayı tuttu. Bu odanın aylık kirası 2 bin 500 lira. Geçen yıl ödemesini yaptı. Bu yıl ise ne ödeme yapıyor ne eşyalarını aldırabildik" dedi.

GİDERLERİMİZ SABİT

Anılan yurdun yetkilisi N. B. ise "Geçen nisandan bu yana öğrencilerden doğru düzgün para alamadık. Ancak giderlerimiz sabit. Benzer sorunu temasta olduğum tüm özel yurtlar yaşıyor. Bir süredir zararına faaliyet gösteriyoruz. Umudumuz ikinci döneme kaldı" diye konuştu.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Yönetmeliğe göre, özel yurtlarda kalan öğrenciler 15 Eylül'den önce sözleşmeyi feshetmeleri halinde yıllık ücretin yüzde 10'unu, 15 Eylül'den sonra feshetmeleri halinde ise yıllık ücretin yüzde 30'unu ödemek zorunda.

KAMUDAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR
İstanbul'daki bir yurdun işletmecisi B. Y. ise CİMER'e yaptığı başvuruda ekonomik olarak zor durumda olduklarını bildirdi. B. Y. başvurusunda şunları kaydetti: "Kiraladığım binada 200 bin dolar tadilat masrafı yaptım. İçinde bulunduğumuz süreçte öğrenciden para alamıyoruz. Buna karşın, aylık kira ödememiz, personel maaşı sigorta primleri, vergiler, su, elektrik ve doğalgaz ödemelerimiz var. Devletin bu duruma ekonomik bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Özel öğrenci yurtları yönünden ekonomik bir destek paketi açıklamasını, destek paketiyle yurtlara, salgının devam ettiği süreye orantılı olarak zararlarımızı karşılayacak miktarda ödeme yapılmasını talep ediyoruz."
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elektrikte kaçak oranı 25 puan düşürüldü
03 Ekim 2020 08:14		 Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı-Haritalı
03 Ekim 2020 07:05
Özel ders yüzde 568 büyümeyle rekor kırdı
03 Ekim 2020 06:59		 Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı
02 Ekim 2020 22:39
11 yıl sonra Nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası yavruları görüldü
02 Ekim 2020 22:30		 Aile hekimi Mehmet Eyüp Hazar, Kovid-19'la mücadelesini anlattı
02 Ekim 2020 22:20
İstanbul'da balık bolluğu esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürüyor
02 Ekim 2020 22:15		 Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor
02 Ekim 2020 21:41
Komşusunun inşaat halindeki evini yakmak isterken kendini yaktı
02 Ekim 2020 21:25		 Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi
02 Ekim 2020 21:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:14 - Elektrikte kaçak oranı 25 puan düşürüldü07:59 - İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev07:46 - Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi07:37 - Camdan düştü cinayetleri... Hepsi şüpheli07:29 - TBMM'de resepsiyon iptal ama salon sosyal mesafesiz07:21 - Kurallar tam ise eğitime devam
07:13 - İYİ Parti Genel Merkezi'nde kriz: Tekme tokat dövüp dışarı attılar07:08 - Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!07:05 - Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı-Haritalı07:05 - YSK'dan, baro seçimlerine dair açıklama07:00 - Belediye başkanı tepki gösterdi: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak06:59 - Özel ders yüzde 568 büyümeyle rekor kırdı
06:55 - Teröriste VIP tedavi06:55 - Rektöre çirkin iftirayı atan gazeteciler gözaltına alındı06:50 - Erdoğan talimat verdi: Erken yaşta evlilik mağdurları gündemde06:46 - Düğün konvoyundaki kazada camdan fırlayan sürücü öldü06:41 - Aydos Ormanı sabaha karşı alevlere teslim oldu
06:30 - ABD Başkanı Donald Trump askeri hastaneye kaldırılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirayı atan gazeteciler gözaltına alındı
Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Teröriste VIP tedavi
ABD Başkanı Donald Trump askeri hastaneye kaldırılıyor
DSÖ'den Covid19 ile mücadelede Türkiye'ye övgü
Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi
Kurallar tam ise eğitime devam
İYİ Parti Genel Merkezi'nde kriz: Tekme tokat dövüp dışarı attılar
Erdoğan talimat verdi: Erken yaşta evlilik mağdurları gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sanatçıların you tube'den medet umması 2
01.10.2020 anadolu efes vs zenit maçı 2
esiran 1
Bukaleon 3
suudi arabistan'ın türk mallarını yasaklaması 1
covid-19'un kış ayında artış gösterebileceği 3
Sarayiçi 1
mecdel 1
hapaz 1
corona virüsü 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam