1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi. Atamalarda en dikkat çeken Organize Şube Müdürü Ömer Ünver'in Koruma Şube Müdürlüğü'ne atanması oldu. Öte yandan 8 emniyet müdürü farklı görevlere atandı
 03 Ekim 2020 07:59
+Aa- Yazdır
İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi. Atamalarda en dikkat çeken Organize Şube Müdürü Ömer Ünver'in Koruma Şube Müdürlüğü'ne atanması oldu. Öte yandan 8 emniyet müdürü farklı görevlere atandı.

İŞTE ATAMA LİSTESİ

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaarslan, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Interpol-Europol Şube Müdürü Filibya Saral, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Ulaştırma Şube Müdürü Hüseyin Güngör, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz, Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Koruma Şube Müdürü Selma Gençkaya, Bakırköy Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Ünver, Koruma Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YSK'dan, baro seçimlerine dair açıklama
03 Ekim 2020 07:05		 Belediye başkanı tepki gösterdi: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak
03 Ekim 2020 07:00
Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi
02 Ekim 2020 21:14		 Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
02 Ekim 2020 20:16
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin 110 lira ceza kesildi
02 Ekim 2020 18:20		 Pozitif vaka ve temaslı arttı, mahalle karantinaya alındı
02 Ekim 2020 17:34
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün geçici yasak
02 Ekim 2020 16:45		 Faks çekme dönemi bitiyor: Abonelik iptalleriyle ilgili karar RG'de yayımlandı
02 Ekim 2020 15:40
RTÜK'ten İstanbul hizmet binasıyla ilgili iddialara yalanlama
02 Ekim 2020 14:33		 Bu ilde abonelik ve tahsilat işlemi için HES kodu istenecek
02 Ekim 2020 14:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:14 - Elektrikte kaçak oranı 25 puan düşürüldü07:59 - İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev07:46 - Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi07:37 - Camdan düştü cinayetleri... Hepsi şüpheli07:29 - TBMM'de resepsiyon iptal ama salon sosyal mesafesiz07:21 - Kurallar tam ise eğitime devam
07:13 - İYİ Parti Genel Merkezi'nde kriz: Tekme tokat dövüp dışarı attılar07:08 - Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!07:05 - Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı-Haritalı07:05 - YSK'dan, baro seçimlerine dair açıklama07:00 - Belediye başkanı tepki gösterdi: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak06:59 - Özel ders yüzde 568 büyümeyle rekor kırdı
06:55 - Teröriste VIP tedavi06:55 - Rektöre çirkin iftirayı atan gazeteciler gözaltına alındı06:50 - Erdoğan talimat verdi: Erken yaşta evlilik mağdurları gündemde06:46 - Düğün konvoyundaki kazada camdan fırlayan sürücü öldü06:41 - Aydos Ormanı sabaha karşı alevlere teslim oldu
06:30 - ABD Başkanı Donald Trump askeri hastaneye kaldırılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirayı atan gazeteciler gözaltına alındı
Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Teröriste VIP tedavi
ABD Başkanı Donald Trump askeri hastaneye kaldırılıyor
DSÖ'den Covid19 ile mücadelede Türkiye'ye övgü
Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi
Kurallar tam ise eğitime devam
İYİ Parti Genel Merkezi'nde kriz: Tekme tokat dövüp dışarı attılar
Erdoğan talimat verdi: Erken yaşta evlilik mağdurları gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ocak bükmesi 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın ermenistan'a haydut demesi 4
Urfa bana küsmüş 6
hatalı basım para 2
Savcı Bey 1
yenilenebilir enerji 1
trabzon ekşilisi 1
Bukaleon 3
şepit 2
vikingler 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam