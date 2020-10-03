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Elektrikte kaçak oranı 25 puan düşürüldü

Dicle Elektrik, Güneydoğu'daki kayıp kaçak oranını yüzde 76'dan 51'e düşürdü. Şirketin Başkanı Atalay, "Bir yılda 6 milyar kilovatsaat kaçağı önledik. Tüketicinin cebinden 5 milyar TL çıkması önlendi" dedi
 03 Ekim 2020 08:14
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Elektrikte kaçak oranı 25 puan düşürüldü

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, son yıllarda bölgede kayıp-kaçakla mücadele kapsamında kaçak elektrik tüketimini 25 puan azaltarak yüzde 76'dan 51'e düşürdü. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, kayıp kaçağın hala yüksek olduğunu, bunu düşürmek için çalıştıklarını belirtti. Atalay, "Geçen yıl bizim düşürdüğümüz kayıp-kaçak miktarı 6 milyar kilovatsaat. Bunun parasal karşılığı 5 milyar lira ediyor. Tüketicinin cebinden çıkacak parayı da engelledik" dedi. Tarımsal ve kırsal abonelerin elektrik faturasını ödeme alışkanlığının çok zayıf olduğuna dikkat çeken Atalay, bölgede kayıp-kaçak elektrik kullanımına karşı önemli bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

7 YILDA 5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Bölgede Türkiye'nin en büyük akıllı şebeke altyapısını kurduklarını belirten Atalay, "Şu anda 622 bin abonemiz uçta uca kontrol edilebilir şekilde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında bulunuyor. Bu abonelerimizin yüzde 27'sine denk geliyor. Ayrıca bölgede oluşturduğumuz kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli alanlarda tahakkuk bazlı kayıp-kaçak oranını yüzde 76'dan 15.6'ya düşürdük" diye konuştu. Kayıp-kaçağı bitirmek için son 7 yılda 5 bin kişi istihdam ederek çalışan sayılarını 7 bin 50'ye çıkardıklarını aktaran Atalay, bugüne kadar 4 milyar TL'lik altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti.

SORUN TARIMSAL SULAMADA

Atalay, özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de bazı bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin elektriklerinin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle kesildiğini belirterek, şunları anlattı: "Bu bölgede birikmiş borç Haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştı. Bu borç büyümeye devam ediyor. Tarımsal sulamadaki kaybı önlemek için uydu görüntüsü hizmeti satın aldık. Bölgeyi uydu ve dronelerdan havadan takip ediyoruz. Nerede kaçak bir ekim yapıldığını sürekli gözlemliyoruz." Tarımsal sulamada, vahşi sulamadan damla sulamaya geçilerek enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirten Atalay, "Mardin'de 100 dönümde pamuk ve mısır tarımı için yapılan sulamada, yüzey sulama yöntemi kullanıldığında yaklaşık elektrik tüketimi 217 bin kilovatsaat olurken, aynı miktardaki arazinin sulamasında damla tekniği kullanıldığında enerji tüketimi yüzde 44 azalıyor. Şanlıurfa'da da bu şekilde tasarruf sağlanabilir" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Sabah
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