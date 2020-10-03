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Bakan Albayrak duyurmuştu... İthal üründe yeni dönem

Tarımda ithal ürünü azaltıp verimi artıracak hamleler geliyor. Ekim nöbeti sistemiyle tarlada çeşit artacak. Çiftçi finansman avansını faizsiz alacak. Lisanslı depodaki stok anlık takip edilecek
 03 Ekim 2020 08:26
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Bakan Albayrak duyurmuştu... İthal üründe yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hükümet tarım ve hayvancılık alanında bir dizi yatırım ve projeyi de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre stratejik ve arz açığı olan tarım ürünlerinin üretimine öncelik verilecek. Verimi artırmak, ekilebilir arazilerin boş kalmasını engellemek, ithal ürünlerin üretimini artırmak, sezon dışı dönemde vatandaşın ihtiyaç duyduğu sebze ve meyvenin üretimine katkı sağlamak için münavebeli tarım programı oluşturulacak. Münavebeli tarım yani ekim nöbeti aynı tarla üzerinde değişik bitkilerin belirli bir sıra içerisinde yetiştirilmesine deniyor. Bu şekilde toprağın organik maddesi arttırılarak daha fazla su tutması sağlanıyor, verimliliği yükseliyor. YEP'te dikkat çeken maddelerden biri de çiftçilere verilecek finansmanla ilgili. Buna göre sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak.

DEPOLAR ANLIK İZLENECEK

Gıdada kayıp ve israfın önlenmesi amacıyla gıda bankacılığı teşvik edilerek tüketilebilir gıda paylaşımı artırılacak. Bunun için arazi toplulaştırma çalışmalarına ve sulama projelerine devam edilecek. Bu kapsamda, öncelikli olarak belirlenen 25 sulama projesi 2022 sonuna kadar tamamlanarak yaklaşık 3 milyon 710 bin dönüm arazide sulu tarım yapılması planlanıyor. Tarım ürünlerinin TSE standartlarında ve ekonomik koşullarda, bakanlık gözetiminde, sigortalı ve tarafsız bir ortamda saklandığı lisanslı depolardaki stokların da anlık takip edildiği bir sistem yolda. Depolanan tarım ürünleri için güvenilir tarım ürünleri piyasası oluşturulacak. Ürünlerin anlık stok bilgisine erişilerek lisanslı depoculuğa konu tarımsal ürün piyasalarının takibi elektronik ortamda yapılabilecek. Lisanslı depo kapasitesi 10 milyon tonun üzerine çıkarılacak.

Münavebeli tarımla kültür bitkileri için daha elverişli ortam yaratılıyor.

Tahıl ve baklagillerin ekim nöbetine alınmasıyla toprağının yapısı düzeliyor ve bu işlem topraktaki organik madde birikimine yardımcı oluyor.

ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler bir parsele aynı, tek, yıllık bitkiyi arka arkaya üç kez ekerse, üçüncü üretim için destekleme ödemelerinden yararlanamıyor.

Nadasla birlikte uygulandığında daha etkili sonuçlar veriyor. Korunga-nadas-buğday, buğday-nadas-mercimek, buğday-baklagil, arpa-baklagil gibi ekim nöbetleri önerilen uygulamalar.

Yıllık yağış ortalamasının 450-500 milimetrenin altında kaldığı yerlerde uygun toprak koşullarında (çok kumlu ve çakıllı topraklar hariç) ve iklim şartlarında münavebe sistemi uygulanabilir.

Tahıl ve baklagillerin münavebeye girmesi yabancı otlarla savaşmada, erozyonun önlenmesinde, hastalık ve zararlılarla mücadele etmede, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını düzeltip iyileştirmede fayda sağlıyor.

HAYVAN HASTALIKLARINI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GELİYOR

Hayvancılığa yönelik hamleler de sırada. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar için Zoonoz Hastalıkları Araştırma Enstitüsü kurulacak. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Şap Enstitüsü var ancak etkinliği sınırlı. Türkiye canlı hayvan ithal ediyor. Hayvan hastalıklarının kontrolünün yapılacağı bir enstitü beklenen etkinlikte çalışırsa çok faydalı olur" dedi. Gıda ve tarımda biyolojik kontrol maddesi olarak kullanılan bakteriyofajların yerli üretimi için de Faj Enstitüsü açılacak. Hayvan sağlığı için yerli ilaç ve aşı üretimi çalışmaları hızlandırılacak.

PINAR ÇELİK
Sabah
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