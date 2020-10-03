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Senin gibi koca olmaz olsun! Eşini demir sopa ve cam kırıkları ile darp etti

29 Eylül tarihinde iki çocuk annesi Halime Olgun'un eşi tarafından canice darp edildiği bildirildi. Korkunç olayda eşi ile aralarında tartışma geçen kadın tartışma sonrası demir sopa ve cam kırıkları ile darp edildi
 03 Ekim 2020 09:22
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Senin gibi koca olmaz olsun! Eşini demir sopa ve cam kırıkları ile darp etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kocası Recep Olgun'un öldüresiye dövdüğü eşi Halime Olgun yoğun bakımda tedavi altına alındı. Saldırgan koca gözaltına alındı. Komşuları tarafından görüntüleri kaydedilen kadının hali kan dondurdu. 29 Eylül'de meydana gelen olayda Recep Olgun, tartıştığı eşi Halime Olgun'u demir sopa ve cam kırıkları ile darp etti. Kafası ve vücudunun birçok yerinden yaralanan 2 çocuk annesi genç kadın, kanlar içinde kalırken çığlık sesine koşan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alkollü olduğu belirlenen koca Recep Olgun'u güçlükle kontrol altına alabildi. Tehditler savuran gözü dönmüş koca, gözaltına alındı.

KAFATASINDA KIRIK

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Halime Olgun'a ilk müdahaleyi yaparken, kaydedilen görüntülerde, Recep Olgun'un halen tehditler savuran sesleri de kayda geçti. İlk müdahalenin ardından ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının kafasında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. Acil olarak beyin ameliyatına alınan Halime Olgun, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

ÇOCUKLAR KORUMADA

EŞİNİN döverek hastanelik ettiği Halime Olgun'un yoğun bakımda dayakçı kocanın tutuklanması nedeniyle 6 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğu ortada kaldı. Alanya Kaymakamlığı iki çocuğu devlet korumasına alarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Halime Olgun'un da tedavisinden sonra Antalya'daki sığınma evine gönderileceği bildirildi.

TEHDİTLERDEN KORKUP EVİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

RECEP Olgun'un daha önce de eşini dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma cezası aldığı Halime Olgun'un ise bir kez Alanya'da bir kez de Antalya'daki sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. Genç kadının kocasının tehditleri nedeniyle ailesine zarar vermesinden korktuğu için kısa bir süre önce evine döndüğü ortaya çıktı. Kadının şikayeti üzerine polisin takibe aldığı Recep Olgun son olayından sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Mehmet Al
Sabah
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