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Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti!

Deneyimli Spor spikeri Ertem Şener, Beyaz TV ile yollarını ayırdı
 03 Ekim 2020 09:38
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Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti!

7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunuyordu.

Beyaz TV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Beyaz Futbol'da Ertem Şener ayrılığı geldi.

Ertem Şener, sunuculuğunu yaptığı Beyaz Futbol'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İŞTE ERTEM ŞENER'İN AÇIKLAMASI

''Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim.
Memurlar.Net
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