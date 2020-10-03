Meslek liselerinden patent rekoru: 1 yılda 142 patent
|03 Ekim 2020 09:52
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Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, toplamda
142 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alındığını söyledi. Özer,
konuya ilişkin bir gazetenin sorularını şöyle yanıtladı:
Mesleki eğitimde hedeflediğiniz tescil sayısına ulaştınız. Bu süreç nasıl işledi?
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile işbirliğine gittik. 81 ilde yöneticilerimizi
eğitimden geçirdik. Öğretmen ve öğrencilerimize yönelik etkinlikler düzenledik.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin koordinasyonunu
yapan Fikri Mülkiyet Ofisi kurduk. Hedef olarak da kendimize bu dönem için 100
tescil koymuştuk. 2019 yılında 12 patent ve 8 faydalı model, 2020 yılında ise
103 tasarım ve 19 marka tescili alındı. Dolayısıyla toplam 142 patent, faydalı
model, tasarım ve marka tescili alındı. 2020 yılı bitmeden bu hedefe ulaştığımız
gibi önemli oranda da aştık. Yıl sonunda rakamın çok daha iyi noktada olacağına
inanıyorum.
Fikri mülkiyet konusunda diğer birimlerinizde durum nasıl?
Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) ve diğer okullarımızda da fikri mülkiyet
çalışmaları devam ediyor. Mesleki ve teknik eğitim doğası gereği fikri mülkiyet
çalışmalarına çok daha uygun. Bu da sonuçlara yansıyor. Bakanlığımızda 2020
yılında alınan tescillerin yüzde 96'sı mesleki ve teknik eğitimden.
5 katlık artış
AR-GE merkezleri fikri mülkiyet tescillerinde istediğiniz katkıyı verebildi mi?
Elbette. Bu merkezler patent, faydalı model, tasarım ve marka geliştirme ve
tescil süreçlerinde 81 ildeki mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımıza
aynı zamanda rehberlik de yapıyorlar. Dolayısıyla bu merkezlerimizin çok önemli
katkıları oldu. Önümüzdeki yıllarda bu merkezlerimizin çok daha önemli katkıları
olacaktır.
Geçmişte durum nasıldı?
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımızdan son 10 yılda fikri mülkiyet
kapsamında sadece 29 tescil alınmıştı. Dolayısıyla bir yılda, son 10 yılda tescil
edilen ürün sayısının yaklaşık beş katı tescil alınmış oldu. Dikkat ederseniz
son bir yılın performansını 10 yıl ile karşılaştırıyoruz. Ayrıca, değerlendirme
aşamasında olan ciddi sayıda başvurumuz da var.
Değerlendirme aşamasında olan başvurular hakkında bilgi verebilir misiniz?
Şu anda 66 patent, 85 faydalı model, 197 tasarım ve 260 tasarım olmak üzere toplam 608 tescil başvurusu değerlendirilme aşamasında. Bu başvurular da değerlendirildiğinde tescil edilen ürün sayısı çok daha artacaktır.
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