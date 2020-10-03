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Meslek liselerinden patent rekoru: 1 yılda 142 patent

Mesleki eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılını 'Fikri Mülkiyet Yılı' ilan eden Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde 100 tescil hedefine 2020 yılı bitmeden ulaştı
 03 Ekim 2020 09:52
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Meslek liselerinden patent rekoru: 1 yılda 142 patent

Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, toplamda 142 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alındığını söyledi. Özer, konuya ilişkin bir gazetenin sorularını şöyle yanıtladı:

Mesleki eğitimde hedeflediğiniz tescil sayısına ulaştınız. Bu süreç nasıl işledi?

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile işbirliğine gittik. 81 ilde yöneticilerimizi eğitimden geçirdik. Öğretmen ve öğrencilerimize yönelik etkinlikler düzenledik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin koordinasyonunu yapan Fikri Mülkiyet Ofisi kurduk. Hedef olarak da kendimize bu dönem için 100 tescil koymuştuk. 2019 yılında 12 patent ve 8 faydalı model, 2020 yılında ise 103 tasarım ve 19 marka tescili alındı. Dolayısıyla toplam 142 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alındı. 2020 yılı bitmeden bu hedefe ulaştığımız gibi önemli oranda da aştık. Yıl sonunda rakamın çok daha iyi noktada olacağına inanıyorum.

Fikri mülkiyet konusunda diğer birimlerinizde durum nasıl?

Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) ve diğer okullarımızda da fikri mülkiyet çalışmaları devam ediyor. Mesleki ve teknik eğitim doğası gereği fikri mülkiyet çalışmalarına çok daha uygun. Bu da sonuçlara yansıyor. Bakanlığımızda 2020 yılında alınan tescillerin yüzde 96'sı mesleki ve teknik eğitimden.

5 katlık artış

AR-GE merkezleri fikri mülkiyet tescillerinde istediğiniz katkıyı verebildi mi?

Elbette. Bu merkezler patent, faydalı model, tasarım ve marka geliştirme ve tescil süreçlerinde 81 ildeki mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımıza aynı zamanda rehberlik de yapıyorlar. Dolayısıyla bu merkezlerimizin çok önemli katkıları oldu. Önümüzdeki yıllarda bu merkezlerimizin çok daha önemli katkıları olacaktır.

Geçmişte durum nasıldı?

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımızdan son 10 yılda fikri mülkiyet kapsamında sadece 29 tescil alınmıştı. Dolayısıyla bir yılda, son 10 yılda tescil edilen ürün sayısının yaklaşık beş katı tescil alınmış oldu. Dikkat ederseniz son bir yılın performansını 10 yıl ile karşılaştırıyoruz. Ayrıca, değerlendirme aşamasında olan ciddi sayıda başvurumuz da var.

Değerlendirme aşamasında olan başvurular hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şu anda 66 patent, 85 faydalı model, 197 tasarım ve 260 tasarım olmak üzere toplam 608 tescil başvurusu değerlendirilme aşamasında. Bu başvurular da değerlendirildiğinde tescil edilen ürün sayısı çok daha artacaktır.
Memurlar.Net
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