Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
|03 Ekim 2020 10:07
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Son olarak, Karadeniz müziğinin yeni kuşak yükselen isimlerinden Selçuk Balcı ve usta oyuncu Macit Sonkan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.
SELÇUK BALCI
Karadeniz müziğinin yeni kuşak yükselen isimlerinden Selçuk Balcı, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Balcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Covit 19 testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim" dedi.
MACİT SONKAN
Son olarak Hercai adlı dizide rol alan usta oyuncu Macit Sonkan'ın corona virüse yakalandı. Haber Türk'ün haberine göre; Sonkan'ın corona virüs test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı ve hepsi negatif çıkınca çekimlere devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan da Mardin'de özel bir hastanede tedaviye alındı.
Covit 19 Testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim. 🖤Selçuk Balcı (@selcukbalcii) October 2, 2020
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