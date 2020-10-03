Türkiye'ye kritik ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Stoltenberg'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtildi.
|03 Ekim 2020 10:16
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
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