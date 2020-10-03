1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar serbest

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 03 Ekim 2020 10:42
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar serbest

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat merkezli 5 ilde 22 Eylül'de FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında esnafın da bulunduğu 15 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki ilde FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
03 Ekim 2020 12:10		 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı
03 Ekim 2020 12:03
Teröriste VIP tedavi
03 Ekim 2020 06:55		 İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
03 Ekim 2020 01:24
Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Ekim 2020 22:07		 Firari 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 17:49
FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu
02 Ekim 2020 17:46		 Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
02 Ekim 2020 17:40
Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 16:33		 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Ekim 2020 16:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:16 - Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak12:13 - Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor12:10 - İki ilde FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon12:03 - 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı12:01 - CHP Grubu pazartesi günü basına kapalı toplanacak12:01 - Ozan baba ile popçu oğlunun atışması
11:58 - 'Sağlık çalışanlarını en çok evlerinden ayrı olmak zorladı'11:57 - Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu11:49 - 'Tedavi gören doktor, ekibine 'beni makineye bağlayın' diye yalvardı'11:42 - Öğretmenlerin 'savaşa hayır' grevi sendikal faaliyet sayılmadı11:40 - Ormanda tarla açan kişiye verilen 'düğüne gitmeme' yaptırımı Yargıtay'dan döndü11:37 - Otomotiv ihracatı yılın en yüksek seviyesinde
11:30 - Farklı bölümlerden mezun olan aynı unvanlı personel becayiş yapabilir mi?11:26 - Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayandı11:15 - RTÜK, Spotify ve FOXplay'i 'lisans başvurusu' yapması için uyardı11:10 - Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri11:05 - Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu
10:57 - 14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev
Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi
Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar
Kurallar tam ise eğitime devam
Teröriste VIP tedavi
Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ttb'nin hdp ile bağı olmadığını çıkıp açıklasınlar 1
sevda tepesi 3
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 1
hititler ne yerdi 4
insanların karantina bitimi kontrol yapılmadan salınması 1
aym'nin çoklu başvurusunu reddetmesi 1
Bölge Kalkınma İdaresi 1
marius sumudica 1
Anasınıfı ve 1.sınıf dışında yüz yüze eğitimin başlamayacağı 3
idare ve denetim müdürlüğü 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam