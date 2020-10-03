FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar serbest
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|03 Ekim 2020 10:42
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Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat merkezli 5 ilde 22 Eylül'de FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında esnafın da bulunduğu 15 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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