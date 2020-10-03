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Dizide kız kaçırma sahnesini gerçek sanıp, sete daldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Kuzey Yıldızı dizisinin kuyumcu soygunu sahnesinde ilginç anlar yaşandı.
 03 Ekim 2020 10:43
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Dizide kız kaçırma sahnesini gerçek sanıp, sete daldı

Oyuncuyu kurtarmaya çalışan yaşlı adama, set görevlileri müdahale etti. Alandan uzaklaşan adam, "Her vatandaşın bu hassasiyeti göstermesi lazım" dedi.

Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, 'Nahide Kadıoğlu' rolünü üstlenen Merve Şen'i de kaçırmaya çalıştı.

OYUNCUYU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak (78) adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içine girdi. Kaçırma sahnesini oynayan oyuncuların elinden Şen'i kurtarmaya çalışan Parlak'a set görevlileri müdahale etti.

ÇEKİM OLDUĞUNU ANLAYINCA UZAKLAŞTI

İlginç anların yaşandığı sette, Merve Şen şaşkınlık yaşarken; Parlak, olayın dizi çekimi olduğunu anlayınca alandan uzaklaştı.

Kaçırılma senaryosunu gerçek sanarak oyuncu Merve Şen'i kurtarmaya çalışan Muzaffer Parlak, dizi çekimindeki kaçırılma sahnesini terör eylemi zannettiğini belirtti.

Parlak, "Ben ilk olarak olayı terör zannettim. Baktım ki kızı kaçırmaya çalışıyorlar, ben de müdahale ettim. Her vatandaşın bu hassasiyeti göstermesi lazım. Teröristler kız çocuklarını kaçırıyor, gençler aval aval bakıyor. Ben de 'ne bakıyorsunuz' diyerek tepki gösterdim. Niye ben müdahale ediyorum da siz izliyorsunuz diyerekten tepki gösterdim. Daha sonra kıza 'seni kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum' dedim. Olayın ardından kaçırılma eylemini gerçekleştiren oyuncular da gelip benden de özür dilediler" diye konuştu.

Parlak, hadisenin sosyal medyada ve haber sitelerinde konu olmasının ardından çevresindeki insanların kendisine telefonla ulaşarak, tebrik ve teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.

"BİR AN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Oyuncu Merve Şen de başta çok şaşırdığını dile getirerek, "Öncelikle çok şaşırmıştık. Bir an ne olduğunu anlayamadım. Ben farkında olmadan oyuna başka birisi mi dahil oldu diye düşündüm. Çok gerçek bir andı. Çok komikti ama bir yandan da trajikti. Amcayla da sonra konuştuk. Dizi çektiğimizi ifade ederek, kamerayı gösterdim. Bu arada ekip çok uzakta bir yerdeydi. Kamera genel çekiyordu. O yüzden sanırım kamerayı görmedi diye düşündüm. Sakinleştirmeye çalıştım. İkna olmadı. Beni tuttu, soyguncu rolünü oynayan arkadaşa vermiyor. 'Git buradan' diyor. Sonra sakinleştirince o da bir durdu. Etrafına bakıp 'tamam' dedi" diye konuştu.

Son yıllarda kadınların sokakta şiddete ve cinayete maruz kaldıklarını hatırlatan Şen, "Keşke bunları yaşamasak. Amcamız herkese örnek olsun. Sokaklarda kadınlara şiddet olayları yaşanmasın" dedi.
DHA
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