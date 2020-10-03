1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı

Kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 14'ü kamu personeli 77 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
 03 Ekim 2020 10:57
+Aa- Yazdır
14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, hayvanlara mükerrer ve sahte küpe takan, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yapan, insan ve toplum sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaları piyasaya süren ve sürülmesine aracılık eden, kamu kurumlarını ilk tespitlere göre yaklaşık 11 milyon lira zarara uğratan, aralarında 14 kamu personelinin de bulunduğu 77 şüpheli tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 51 şüphelinin gözaltına alındığı, 234 hayvan pasaportu, 2 bin 210 orijinal, kullanılmamış hayvan küpesi, 2 bin 936 takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 hayvan küpesi sökülmesinde kullanılan pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan sevklerine ilişkin belgeler, çek ve senet, 6 ajanda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira ele geçirildiği, 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu
03 Ekim 2020 11:57		 'Benim olduğum yere mi geldin' kavgası! Arkadaşını öldürdü
03 Ekim 2020 10:17
Senin gibi koca olmaz olsun! Eşini demir sopa ve cam kırıkları ile darp etti
03 Ekim 2020 09:22		 Taksiciden 750 bin TL'lik vurgun
03 Ekim 2020 08:48
Camdan düştü cinayetleri... Hepsi şüpheli
03 Ekim 2020 07:37		 Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
03 Ekim 2020 06:55
Düğün konvoyundaki kazada camdan fırlayan sürücü öldü
03 Ekim 2020 06:46		 Aydos Ormanı sabaha karşı alevlere teslim oldu
03 Ekim 2020 06:41
Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
02 Ekim 2020 20:42		 Tamir ettirdiği aracını kontrol ederken altında can verdi
02 Ekim 2020 20:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:16 - Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak12:13 - Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor12:10 - İki ilde FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon12:03 - 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı12:01 - CHP Grubu pazartesi günü basına kapalı toplanacak12:01 - Ozan baba ile popçu oğlunun atışması
11:58 - 'Sağlık çalışanlarını en çok evlerinden ayrı olmak zorladı'11:57 - Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu11:49 - 'Tedavi gören doktor, ekibine 'beni makineye bağlayın' diye yalvardı'11:42 - Öğretmenlerin 'savaşa hayır' grevi sendikal faaliyet sayılmadı11:40 - Ormanda tarla açan kişiye verilen 'düğüne gitmeme' yaptırımı Yargıtay'dan döndü11:37 - Otomotiv ihracatı yılın en yüksek seviyesinde
11:30 - Farklı bölümlerden mezun olan aynı unvanlı personel becayiş yapabilir mi?11:26 - Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayandı11:15 - RTÜK, Spotify ve FOXplay'i 'lisans başvurusu' yapması için uyardı11:10 - Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri11:05 - Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu
10:57 - 14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
İstanbul Emniyeti'nde 8 emniyet müdürüne yeni görev
Öğrenciler icralık oldu... Üniversitelilerin bavul problemi
Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar
Kurallar tam ise eğitime devam
Teröriste VIP tedavi
Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Buldur 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
ulusal çıkarları koruyoruz 3
kırılma anı 1
Bölge Kalkınma İdaresi 1
Kotit 1
pişi 4
C2C 1
suudi arabistan'ın türk mallarını yasaklaması 1
karnı burmak 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam