14'ü kamu personeli 77 zanlıya 'dolandırıcılık'tan gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, hayvanlara mükerrer ve sahte küpe takan, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yapan, insan ve toplum sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaları piyasaya süren ve sürülmesine aracılık eden, kamu kurumlarını ilk tespitlere göre yaklaşık 11 milyon lira zarara uğratan, aralarında 14 kamu personelinin de bulunduğu 77 şüpheli tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 51 şüphelinin gözaltına alındığı, 234 hayvan pasaportu, 2 bin 210 orijinal, kullanılmamış hayvan küpesi, 2 bin 936 takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 hayvan küpesi sökülmesinde kullanılan pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan sevklerine ilişkin belgeler, çek ve senet, 6 ajanda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira ele geçirildiği, 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.