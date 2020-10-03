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Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu

Elazığ'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde 500 aracın arasında lüks otomobiller de bulunması dikkat çekiyor
 03 Ekim 2020 11:05
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Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu

Elazığ'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde 500 aracın arasında lüks otomobiller de bulunması dikkat çekiyor.

Elazığ'da icralık, sigortasız, muayenesiz, gümrük kaçağı, suça karışan, yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkına çekiliyor. Merkeze bağlı Hicret Mahallesinde bulunan yediemin otoparkında çeşitli marka ve modellerde 500 araç ve 400 motosiklet bulunuyor. Aralarında lüks otomobillerinde bulunduğu araçların piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilirken, bazılarının 8-10 yıldır burada durduğu öğrenildi.8-10 yıldır duran araçların çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan'da, ilgili kurumların devreye girerek bunların ihale ile satılmasını talep ediyor.

"10 yıldır kalan araçlarımız var"

2010 yılından bugüne Yediemin faaliyeti yürüttüklerini belirten işletme sahibi Ömer Ertan, "Burada, araçlarımızın bir çoğu icralık, sigortasız, yanlış park, uyuşturucu madde ve sigara kaçakçılığından gelmektedir. Yaklaşık 8 bin metrekare alana kurulu bir işletmemiz var. Burada bulunan araçların çoğu icralıktır. 10 yıldan beri faaliyet gösterdiğimiz bu yerde, o süreden bu yana kalan aracımız var. Yaklaşık 500 araç, 400 civarında da motosiklet var. Bu araçlar yatarak çürümeye terk edilmiş bir vaziyette bekliyor. Lüks araçlarımız çok. Onun dışında ticari araçlar da var. Bunları ortalama 100 bin TL'den hesapladığınız zaman 50 Milyon TL'ye yakın bir hazine yatıyor. Burada Adalet Bakanlığına bağlı icralık, sigortasız ve muayenesiz, gümrük kaçağı ve Milli Emlak'a bağlı araçlar var. Burada sadece işini yapan Ticaret Bakanlığı personelidir. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz, sürekli işlerini düzenli ve nizami bir şekilde yapıyorlar. Onun haricindeki hiçbir aracın satışı yapılmıyor. Milli Emlak, yaklaşık 10 yıldır gelip burada bir tane araç satışı yapmamış, sadece beklemeye bırakılmıştır" dedi.

"Araç, parktan çıkmadığı sürece ücret alamıyoruz"

Ortalama 500 tane araç bulunduğunu anımsatan Ertan, "Bir aracın devlete MTV borcuna baktığınız zaman ortalama 4 bin TL gibi bir vergi borcu var. Bunu 500 araçtan hesapladığınız zaman 1 milyon TL gibi bir para yapar. Türkiye genelinde ise 700 civarı otopark var. Bundan gelecek olan vergi, devlete bir gelir kaynağı olacak. Vatandaş olarak da düşündüğümüz zaman bir aracın satılıp çıktığı zaman devlete olan MTV'si, ihaleden satıldığı zaman KDV'si, damgası devlete gidecek. Ben otopark ve çekici ücretimi alacam. Yani güzel bir çark dönmüş olacak. Ama ne yazık ki biz bunu düşünüyoruz ama yukarıdakiler ya düşünemiyor ya da çözüm bulamıyor. Araç, parktan çıkmadığı sürece ücret alamıyoruz. Ya ihaleden çıkacak ya da mal sahibi gelip alacak. Aracı aldığı takdirde çekici ve otopark ücretimizi tahsil edeceğiz. Kimse de çıkarmadığı için tahsilat yapamıyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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