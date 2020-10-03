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Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayandı

Kamu bankaları öncülüğündeki düşük maliyetli kredi desteğiyle konut kredi bakiyesi geçen yıl sonuna göre 78,4 milyar lira artışla 277 milyar liranın üzerine çıktı
 03 Ekim 2020 11:26
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Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayandı

Kamu bankalarınca sunulan avantajlı vade ve faiz imkanlarının etkisiyle konut kredilerindeki artış 9 ayda 78,4 milyar liraya ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü; istihdama katkı, farklı sektörleri harekete geçirebilme kabiliyeti ve yurt içi talebi canlandırabilme esnekliği gibi özellikleriyle de ekonominin önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor.

Yılın ilk çeyreğinde her ay ortalama 110 bin adet konut satılırken, salgının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında konut satışları 43 bin ve 51 bin adetlere kadar geriledi. İlk üç ayda ipotekli konut satışı da aylık ortalama 43 bin seviyesinde olmuştu. Salgının en yoğun hissedildiği ve kısıtlamaların yoğunlaştığı nisan ve mayıs aylarında ipotekli konut satış adetleri sırasıyla 17 bin ve 18 bine kadar geriledi.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük maliyetli kredi imkanları yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de konut kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ve konut satışları rekor kırdı.

- Konut kredisi artışı 3. çeyrekte 46,2 milyar lira

Geçen yıl sonunda 198,7 milyar lira olan konut kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 12,3 milyar lira artışla 211 milyon liraya yükseldi. Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda konut kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 211 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 211,3 milyar liraya yükseldi.

Kamu bankaları haziran ayında konut kredi faiz oranlarını tarihin en düşük seviyesine çekmesi, inşaat sektöründe de canlanmayı beraberinde getirdi. Haziran ayından itibaren konut kredilerde güçlü büyüme görüldü. Konut kredilerindeki artış haziran ve temmuzda aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İki aylık dönemde konut kredilerindeki artış 50 milyar liranın üzerine çıktı.

Ağustos ve eylül aylarında konut kredi faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle konut kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos ve eylül aylarında konut kredilerindeki artış sırasıyla 12,5 milyar ve 2,9 milyar lira oldu.

Yılın 9 aylık döneminde konut kredi bakiyesinde 78,4 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi eylül sonu itibarıyla 277 milyar 129 milyon liraya ulaştı.

Konut kredi ikinci çeyrekte 19,9 milyar lira ve 3. çeyrekte 46,2 milyar lira artış gösterdi.

- Üçüncü çeyrekte ipotekli konut satışı 250 binin üzerinde olabilir

Kamu bankalarının öncülüğündeki ucuz kredi imkanları ipotekli konut satışlarına da yansıdı.

Haziran ve temmuz aylarında ipotekli konut satışı, tarihi en düşük seviyeye gerileyen faiz oranlarının etkisiyle aylık ortalama 116 bin adetlere ulaştı. Ağustos ayında konut kredi faizlerindeki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle ipotekli konut satışı 76 bin adete geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde 130 bin sınırına yükselen ipotekli konut satışı, ikinci çeyrekte 140 bine adete dayandı. Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustos aylarında 206 binin üzerine çıkan ipotekli konut satışının üçüncü çeyreği 250 binin üzerinde tamamlayacağını tahmin ediyor.

Aylar itibarıyla konut kredi bakiyesi (milyon TL) ve bir önceki aya göre yüzde değişim şöyle:

Aylar Konut Kredi Bakiyesi Bir önceki aya göre değişim (%)
Ara.19 198.703 1,93
Oca.20 202.736 2,03
Şub.20 207.101 2,15
Mar.20 211.000 1,88
Nis.20 210.897 -0,05
May.20 211.264 0,17
Haz.20 230.881 9,29
Tem.20 261.763 13,38
Ağu.20 274.277 4,78
Eyl.20 277.129 1,04

Aylar itibarıyla ipotekli konut satış adetleri ve bir önceki aya göre değişim şöyle:

Dönem

İpotekli konut satışı

2019

332.508

Oca.20

42.237

Şub.20

43.733

Mar.20

43.329

Nis.20

17.088

May.20

18.483

Haz.20

101.504

Tem.20

130.721

Ağu.20

76.019
Anadolu Ajansı
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