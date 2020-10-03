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Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu

Kartal'da gece saatlerinde bekçiler tarafından aracın içerisinde cansız halde bulunan 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı'nın Sakarya'nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.
 03 Ekim 2020 11:57
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Eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu

İstanbul Kartal'da, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde devriye yaptıkları sırada cami önünde park halinde bulunan otomobilin içerisindeki hareketsiz kişiyi fark eden iki bekçi aracın yanına yaklaştı.

Sürücünün kendilerine bir türlü yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu haber eden bekçiler araç yakınına sivil vatandaşları yaklaştırmazken olay yerine gelen sağlık ekipleri 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otomobilde cansız bedeni bulunan Yaşar Yazıcı'nın Sakarya'nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen eski Belediye Başkanı Yazıcı'nın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
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