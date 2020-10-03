Ozan baba ile popçu oğlunun atışması
Aşık Orhan Üstündağ ve pop müziği sanatçısı İsrafil Üstündağ'ın gerçekleştirdiği atışma, çok sayıda beğeni topladı.
|03 Ekim 2020 12:01
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Aşık Orhan Üstündağ, pop müziği sanatçısı olan oğlu İsrafil Üstündağ ile atışma gerçekleştirdi.
İkili arasında gerçekleşen atışma renkli anlara sebep olurken, baba Üstündağ o anları YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
Paylaşılan video binlerce beğeni alırken, takipçiler tarafından 'devamı gelsin' yorumları yapıldı. İşte baba ve oğlunun o anları...
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