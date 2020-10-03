İki ilde FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
|03 Ekim 2020 12:10
|+Aa- Yazdır
Erzurum ve Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup sözde mahrem imamlarla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen 2 muvazzaf subay, MİT destekli operasyonla yakalandı.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, mahrem askeri yapılanmada kripto haberleşme sistemi olarak belirledikleri sabit ve açık hatlar aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Erzurum MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf subaylar E.Ç. ve F.K. gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı
03 Ekim 2020 12:03
|FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar serbest
03 Ekim 2020 10:42
|Teröriste VIP tedavi
03 Ekim 2020 06:55
|İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
03 Ekim 2020 01:24
|Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Ekim 2020 22:07
|Firari 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 17:49
|FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu
02 Ekim 2020 17:46
|Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
02 Ekim 2020 17:40
|Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 16:33
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Ekim 2020 16:03