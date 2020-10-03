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Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşa kısıtlama

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlama kararı aldı
 03 Ekim 2020 12:46
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Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşa kısıtlama

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlama kararı aldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 6 Ekim 2020 Salı gününden itibaren, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma saatlerini 10.00 ile 16.00 saatleri olarak belirledi.

Kurulun aldığı kararlarda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi toplu olarak bulunmaya neden olacak merasimlere katılımlarının (kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabaları hariç) yasaklandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi, lunapark, gibi sosyal faaliyetleri ile kalabalık organizasyonlara katılmaları yasaklandı. Çay ocakları, kahvehaneler gibi yerlere girişleri yasaklandı.

Spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi ) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılması yasaklandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarında yoğunluğun az olduğu 10.00-13.30 saatleri arasında girebilmelerine karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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