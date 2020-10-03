Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" dedi
|03 Ekim 2020 13:10
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hali. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.
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