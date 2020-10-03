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Kazadan burnu kanamadan kurtuldu, kalp krizinden öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik kazasının ardından kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi
 03 Ekim 2020 13:23
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Kazadan burnu kanamadan kurtuldu, kalp krizinden öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik kazasının ardından kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Ali Sefa Ütkür'ün (73) kullandığı 34 DC 7233 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Orman Çiftliği yakınlarında, Mustafa Ç. idaresindeki 59 KS 960 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazanın ardından aracından inen Ütkür'ün kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ütkür'ün cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Sefa Ütkür'ün kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Kamyon şoförü Mustafa Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı
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