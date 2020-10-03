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Astsubay Çavuş motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Çavuş Ayhan Gül (22), hayatını kaybetti
 03 Ekim 2020 14:43
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Astsubay Çavuş motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Çavuş Ayhan Gül (22), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Osmaniye-Adana E-90 TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Ayhan Gül (22) yönetimindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda Topçu Astsubay Çavuş olarak görev yaptığı belirtilen Ayhan Gül'ün cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
DHA
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