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Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Gider kendimiz temizleriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz
 03 Ekim 2020 14:49
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu eserlerin ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. 585 bin dekar arazi çiftçilerimize gelir artışı sağlayacak ve 52 binden fazla kişiye ilave istihdam sağlayacaktır. Amik Ovası'nda afet riskinin de önüne geçilmiş olacaktır. Ortalama 7 baraja denk su toplama hacmi var. Geçen yıl 175 bin dekarı etkileyen su baskınlarının alanı 25 bin dekara kadar düşmüştü. Amik Ovası afetlerle değil bereketiyle sembolleşen yere dönüşecektir.

Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında hizmete alınan Tahtaköprü Barajı'nı 9 metre yükselttik. 453 bin dekara çıkarmış olduk. Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık, en kısa sürede inşaasına da başlayacağız.

Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet 13 sulama tesisi, 81 ıslah ve ayrıca halen 2 baraj ve göletin, 15 sulama tesisi ve 5 dere ıslahının inşası sürüyor. Daha çok altyapı yatırımları var. Halkımızla el ele gönül gönüle vererek Hatay'ı geliştirmeye kalkındırmaya devam edeceğiz.

Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta duruyor. Dün Konya'da şehir hastanesinden yollara kadar pek çok eserin açılışını gerçekleştirdik.

Sayısı eseri milletimizin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz 18 yılın her günü milletimize hizmet sağladık. Ulaşımdan eğitime tarımdan sanayiye kadar Cumhuriyet tarihinin tamamını 5'e 10'a katlayan yatırımları hayata geçirdik.

Koronavirüs salgının etkisiyle yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz.

Hataylıların her birin şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.

Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Tıpkı Balkanlar'da Kafkaslar'da Akdeniz'de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.

Tüm dünya bu noktaya gelene kadar biz kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız.

Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Milletimiz bu oyunu görmüş ve yeniden ortak hedefler etrafında toplanmaya başlamıştır.

Daha çok başarılara birlikte koşacağız. Siyasi ve ekonomik alanda en güçlü devlet olma hedefindeyiz.

Maalesef ülkemizde kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz.

Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için çamur atarak iftirayı ortaya saçarak sinsice saldırıyorlar. Bu ülke ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Daha yapacak çok yatırımımız hizmetimiz var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her alanda atacak daha çok adımımız var.

Bu kutlu yolda bizimle birlikte yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kinleri ve hasetleri içinde boğulanları da millete havale ediyoruz.

Baraj projelerinin hepsinin hayırlı olmasını diliyorum.
Memurlar.Net
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