Bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı
Aydın'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç sahibi engellilere 6 tekerlekli sandalye bağışladı.
|03 Ekim 2020 15:10
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Aydın'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç sahibi engellilere 6 tekerlekli sandalye bağışladı.
Hizmet içi eğitim gören 2019/1 ve 2019/2 dönem 291 çarşı ve mahalle bekçisi, engellilere yardım etmek amacıyla tekerlekli sandalye almaya karar verdi.
Bekçilerin aralarında topladıkları paralarla aldığı 6 tekerlekli sandalye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Şube Müdürlüğü ekipleri, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Tekerlekli sandalyelerini alan bazı engellilerin aileleri, mutluluktan gözyaşı döktü.
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