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Bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı

Aydın'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç sahibi engellilere 6 tekerlekli sandalye bağışladı.
 03 Ekim 2020 15:10
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Bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı

Aydın'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç sahibi engellilere 6 tekerlekli sandalye bağışladı.

Hizmet içi eğitim gören 2019/1 ve 2019/2 dönem 291 çarşı ve mahalle bekçisi, engellilere yardım etmek amacıyla tekerlekli sandalye almaya karar verdi.

Bekçilerin aralarında topladıkları paralarla aldığı 6 tekerlekli sandalye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şube Müdürlüğü ekipleri, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Tekerlekli sandalyelerini alan bazı engellilerin aileleri, mutluluktan gözyaşı döktü.

Anadolu Ajansı
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